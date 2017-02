Sous-location sur Airbnb : des propriétaires du Val-de-Marne déboutés

Me Jonathan Bellaïche, avocat des propriétaires, a annoncé dans un communiqué transmis à Reuters, qu'il fera appel de ce jugement "révoltant". "Cette décision est le reflet d'un parti-pris au bénéfice du locataire", écrit-il. Et de poursuivre : "Condamner un propriétaire victime de sous-location abusive est d'une extrême violence".





Les locataires avaient fait paraître en juillet 2016 des annonces sur Airbnb et Le Bon Coin pour proposer à la location, au mois ou à la semaine, la maison qu'ils louaient à Fontenay-sous-Bois. Face à une sous-location jugée "abusive et non autorisée", le couple de propriétaires avait demandé la résiliation de leur bail et, à défaut de leur départ volontaire, leur expulsion. Il réclamait également la restitution des loyers perçus au titre de cette sous-location (847 euros pour neuf jours en juillet 2016), 4.000 euros de dommages et intérêts pour "le préjudice moral subi", et 5.000 euros pour les frais de justice.