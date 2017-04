Soutenus par leur prof, trois lycéens attaquent l'Etat en justice après des "contrôles au faciès"

Elise Boscherel ne baissera pas les bras. Après avoir lancé un appel au corps enseignant il y a quelques semaines, cette enseignante au lycée professionnel Louise-Michel d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) organisait ce lundi une conférence de presse aux côtés de trois de ses élèves, Ilyas, Mamadou et Zakaria et de Me Slim Ben Achour. La raison ? Les lycéens souhaitent attaquer l'Etat en justice après avoir été (selon leurs dires) victimes de "contrôles au faciès". Ils entendent également saisir le Défenseur des Droits Jacques Toubon.





Les faits se seraient déroulés le 1er mars dernier à la Gare du Nord, à Paris. Elise Boscherel et les 18 élèves de sa classe de terminale reviennent d'un voyage scolaire de deux jours à Bruxelles. Mais à peine le pied posé sur le quai, deux policiers arrêtent l'un d'entre eux. "L'un de mes élèves tirait sa valise sur le quai et s'est fait interpeller par deux fonctionnaires de police, témoigne l'enseignante devant la caméra de Speech. Le temps que le contrôle se termine, on a rejoint le reste du groupe dans le hall. Deux autres élèves se faisaient contrôler".