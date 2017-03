SPA : la Cour des comptes relève encore des "insuffisances"

Ce chantier accuse un "retard chronique", estime la Cour : "A quelques exceptions près, aucune action d’envergure n’a été entreprise" depuis 2009. Pourtant, ce n’est pas faute de moyens : la trésorerie de la SPA [66 millions d’euros, ndlr] représente près d'"un an et demi de fonctionnement". La Cour des comptes relève un certain nombre d’autres carences. Selon elle, la mise en place d’un contrôle interne, considérée comme urgente, a été "à peine engagée".





De ce fait, la Cour a identifié un certain nombre de "remboursements injustifiés de frais", y compris sur la période récente. A la suite d’un contrôle, le trésorier de la SPA avait dû rembourser 12.000 euros pour des frais de déplacement indus. La Cour s’étonne, en outre, du niveau de rémunération de certains responsables de l’association. L’administratrice judiciaire, Michèle Lebossé, en poste de fin 2009 à 2013, s’est fait rétribuer plus de 1,1 million d’euros. Une rémunération légale, mais "disproportionnée par rapport aux résultats obtenus", note la Cour.