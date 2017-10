StopAuxFrotteurs du métro : après une pétition à succès, le hashtag contre les agressions dans les transports en commun

Dans sa pétition, la jeune femme fait part de sa malheureuse expérience : "En effet, tous les jours et dans tout le réseau ferré parisien, des hommes harcèlent et agressant sexuellement des jeunes filles comme moi en les touchant, en se masturbant publiquement sur elles et en leur faisant subir un traumatisme dont il est parfois difficile de se relever".





Pour que cela cesse, elle demande à la présidente de la RATP Catherine Guillouard et à celle du Conseil régional d'Île-de-France Valérie Pécresse de faire "QUELQUECHOSE" (sic), que cela prenne la forme d'"affichage, répression, campagne de communication" notamment. Car visiblement, la brigade spécialisée créée voilà deux ans pour enrayer le phénomène ne suffit pas. Il n'empêche qu'un frotteur risque jusqu’à cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende. A bon entendeur.