"Sugarbabies", "nouvelles courtisanes" : 5 questions sur la prostitution étudiante en France

Des universités françaises ont fait le choix de misier sur la prévention via la distribution de tracts, comme à Strasbourg ou encore en organisant des conférences sur le sujet, à Amiens. Les assistantes sociales sont également sensibilisées à ce problème avec des formations pour repérer ces jeunes concernés. Mais pour Benoît Kermorgant, il y a un problème d'accompagnement des jeunes majeurs. "Dans la prostitution des mineurs, il y a un suivi activé par l’Aide Sociale à l'Enfance et ils ont un accompagnement plus ou moins adapté. Le problème est qu'à leur majorité, ils doivent faire eux-mêmes les démarches. Et comme ce sont des jeunes souvent abîmés par la vie, ils n'ont plus confiance en les institutions", explique-t-il.





En 2015, l'étude Prostcost estimait que chaque année, en France, la prostitution coûte 1.6 milliards d'euros à la société. La prévention et l'accompagnement des personnes prostituées s'élèvent quant à elle à ... 65 euros par an et par personne prostituée, soit 2.4 millions d'euros.