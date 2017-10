Suppression de la taxe d'habitation : grève de 200 élus locaux dans l'Eure

200 maires côte à côte, de droite comme de gauche, se sont rassemblés dans l'Eure pour dire "non" à la suppression de la taxe d'habitation. L'inquiétude est palpable et, sur les pancartes, les slogans sont sans équivoque : "l'Etat m'a tuée". A la tête du mouvement, on retrouve Guy Lefrand, maire Les Républicains d'Evreux.