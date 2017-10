Sur Facebook, un boulanger s'en prend aux grandes surfaces : "Vous achetez du pain de m...  !"

"A un moment donné, y'a pas des boulangers dans votre village ?!" En sortant de faire ses courses, Jordan Lecestre a poussé un coup de gueule depuis sa voiture le 2 octobre dernier. La raison de son courroux : deux personnes qui, devant lui à la caisse, venaient d'acheter deux baguettes dans une grande surface.





C'en est trop pour ce jeune boulanger de 23 ans, originaire de Monclar-de-Quercy : "J'en ai marre que vous achetiez votre pain dans les grandes surfaces !", déplore-t-il avant de se lancer dans brûlot contre les terminaux de cuisson installés dans les supermarchés et hypermarchés et qui, selon lui, vont venir à bout de l'artisan boulanger "qui se lève entre minuit et 6 heures du matin".





Son plaidoyer a été vu par plus de 370 000 personnes.