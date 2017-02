DOUCEUR DE VIVRE - A Sanary-sur-Mer, sous un beau soleil et face à la mer, des amoureux dégustent des oursins tandis que les passants profitent de la douceur des températures. Un peu plus loin, touristes et habitants se pressent autour d'un marché gourmand et coloré. Quand certains choisissent la montagne pour les vacances de février, d'autres font le pari du bord de mer. Sans regrets.