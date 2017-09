Des détenus de la prison de Nîmes attaquent l'État en justice "pour mise en danger d'autrui"

Et pour cause, l’établissement laisse, selon l'avocate, "perdurer la surpopulation carcérale, l'incarcération de personnes atteintes de pathologie mentale mises en cellule avec des personnes particulièrement vulnérables (...), l'incarcération de personnes atteintes de maladies transmissibles (VIH, hépatite B, etc...), et l'insalubrité". L’État a déjà été condamné en 2012 par la Cour européenne des droits de l'Homme évoquant un établissement "incontestablement au bord de l'implosion".





Mais depuis cinq ans, les lignes n’ont pas bougé", déplore maître Khadija Aoudia. "Vous devez incarcérer des personnes, effectivement, qui ont commis des fautes par la privation de leur liberté, pas par la privation de leur dignité. Il n'y a pas de raison à ce que l'État, qui commet une infraction extrêmement grave, ne soit pas tenu responsable".