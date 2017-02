Tablettes et smartphones : les gendarmes bientôt très connectés lors des patrouilles

Cette entrée dans le numérique coûte cher : 13 millions d’euros. Mais l’investissement comporte de multiples avantages. Car outre retrouver en quelques clics les infractions les plus anciennes de l’automobiliste, les gendarmes pourront aussi accéder à l'ensemble des fichiers Schengen et des délinquants les plus recherchés. Véritables bureaux embarqués, les tablettes devraient aussi faciliter l'organisation "des rondes" et ainsi renforcer le travail de terrain.





A terme, le dispositif sera aussi capable de prévoir les zones à riques pour certains délits. Et donc de mieux répartir les patrouilles en France.