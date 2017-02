Catherine Coutelle, à l'origine de l'extension du délit d'entrave à l'IVG : "En 2017, on a entendu les mêmes arguments que Simone Veil en 1975"

Je suis très heureuse d’avoir complété le délit d’entrave et de l’avoir étendu aux sites désinformatifs sur internet. C’est le texte de l’Assemblée qui a été adopté et non la version votée par le Sénat. Selon moi, elle est plus précise : elle indique notamment que le texte porte sur tous les moyens d’entrave 'y compris sur Internet' et elle montre bien que les victimes ont désormais la possibilité de se retourner contre ces plateformes qui avancent masquées, si elles s’estiment trompées. Encore une fois, je le redis, il ne s’agit en aucun cas de supprimer ces sites.