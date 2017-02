Lycéenne le jour, SDF la nuit : elle témoigne

En novembre dernier, durant dix nuits, sa mère, qui vient de perdre son emploi, sa soeur cadette et elle se retrouvent à dormir devant la gare. "Le pire, nous dit-elle, c'était les rats qui circulaient. C'était impossible de fermer les yeux". Elle ajoute : "Etre lycéenne et dans la rue, cela ne marche pas". L'assistante sociale du lycée, mise dans la confidence, donnera l'alerte. Très vite, le soutien s'organise et d'autres élèves trouvent le courage de parler de leur situation, elle aussi catastrophique.