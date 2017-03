Tempête : 60.000 foyers toujours privés d’électricité en Bretagne

GRAND NOIR - La tempête qui a balayé la France a fait deux morts et de gros dégâts par endroits. Ce mercredi matin, 62.000 familles sont toujours privées d'électricité, dont la moitié en Bretagne. Au réveil et au petit-déjeuner, on doit utiliser les moyens du bord, comme la lampe torche.