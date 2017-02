Tempête Leiv : l’alerte levée mais de nombreux dégâts

DÉGÂTS - Plus tôt que prévue, l'alerte rouge a été levée en Gironde, en Charente et en Charente-Maritime. Cependant, les rafales de vents ont parfois été très fortes : 148 km/h au Cap Ferret et près de 130 km/h à Cognac et jusqu'à 117 km/h dans les rues de Bordeaux. La SNCF a dû interrompre le trafic sur la ligne vers Paris. Les dégâts ont été moins importants que prévus.