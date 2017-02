Tempête Marcel : 3 départements en vigilance orange pour "vents violents"

Dans le bulletin de 6 heures, Météo France annonçait des des rafales de 100 km/h avaient été enregistrées tôt dans la matinée. Des vents de 130 à 140 km/h étaient attendus sur le littoral atlantique, de 100 à 110 km/h sous des orages forts dans le Sud-Ouest et de 140 à 150 km/h sur les crêtes pyrénéennes. Dans son bulletin de 22 heures, Météo France annonce que les rafales ont au cours de ces trois dernières heures atteint 110 à 130 km/h sur les endroits les plus exposés du littoral aquitain et jusqu'à 90 km/h sous les averses les plus fortes dans l'intérieur. Des valeurs de l'ordre de 130 km/h ont été mesurés à Leucate, de 100 à 120 km/h sur l'Aude, les vallées pyrénéennes et le relief du Languedoc et de plus de 160 km/h en Andorre.