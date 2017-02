Tempête Marcel : deux départements restent en vigilance orange pour "vents violents"

Jamais deux sans trois. La météo a embrassé cet adage ce week-end. Après Kurt et Leiv, voici Marcel qui, après le littoral atlantique, se déplace vers l'est du pays. Après avoir placé l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et l'Aude en vigilance orange pour "vents violents" dimanche soir, ne sont concernés par cette alerte qui doit durer jusqu'à lundi 12 heures que les deux derniers départements.