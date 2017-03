Tempête Zeus : deux morts, 260.000 foyers encore privés d'électricité

De nombreux arbres ont été couchés au sol par ces vents exceptionnels. Trois lycéens ont ainsi été grièvement blessés par la chute d'un arbre dans leur établissement scolaire à Carhaix, selon la préfecture du Finistère. Les trois lycéens, âgés de 17 ans pour deux d'entre eux et de 18 ans pour le troisième, sont "polytraumatisés", a indiqué à l'AFP la préfecture du Finistère, précisant que leurs jours n'étaient pas en danger.





La pointe bretonne a été la première touchée ce lundi matin. Météo France a relevé des "valeurs exceptionnelles" sur les côtes du Finistère et des îles bretonnes : 193 km/h à Camaret, 191 km/h à Ouessant, 179 km/h à l'île de Groix ou encore 136 km/h à Brest et 130 km/h à Lorient. Deux personnes ont aussi été blessées par des chutes d'arbres à Pont-Scorff et Pontivy, dans le Morbihan. Elles ont été hospitalisées.





Et plusieurs enfants ont été légèrement blessés à Brive (Corrèze) après l'effondrement de la toiture d'une école maternelle. Dans la soirée, le ministère de l'Intérieur a fait état de plus de 4.300 interventions de secours, ayant mobilisé plus de 3.500 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.