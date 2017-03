Tempête Zeus : l'histoire bouleversante de cette famille a ému toute la Dordogne

Grâce à l'argent collectée, Sylvie a pu payer ses courses et aussi financer un séjour avec son fils de 17 ans afin qu'ils aillent visiter ensemble sa future école à Toulouse. "Je savais qu'il était apprécié mais à ce point !", s'étonne encore Sylvie Faure. Pour elle, c'est un soulagement : "Je sais que mes enfants pourront faire des études et que je garderai la maison", se réjouit aujourd'hui la mère de famille. Sur France Bleu Périgord, Sylvie a tenu à remercier tous les gens qui l'ont aidée, et leur dire qu'elle va bien et qu'avec ses enfants ils "avancent à leur rythme".