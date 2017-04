FUN - Si pour certains monter sur les planches relève déjà de la performance, leur nouveau défi est maintenant de jouer la comédie... en anglais ! Et tout le monde peut participer : dans ce théâtre bordelais, à chacun son niveau et son accent. Le but ? S'améliorer, sous l'oeil attentif d'Eddy, le professeur, d'origine écossaise. Et a ses côtés, apprendre une nouvelle langue devient tout de suite plus drôle.