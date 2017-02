Terra Nova préconise deux jours fériés musulman et juif

Deux jours fériés - un musulman, un juif - en lieu et place des lundis de Pâques et de Pentecôte. C’est ce que préconise la fondation Terra Nova, think tank proche du PS, dans un rapport publié mercredi. Dans cette étude intitulée "l’émancipation de l’islam de France", Alain Christnacht et Marc-Olivier Padis estiment également que la représentation de l’islam de France est trop centralisée, évoquant "les limites de la représentation de la deuxième religion française autour du Conseil français du culte musulman (CFCM)".





Le think tank prône ainsi, par principe d’égalité, l’instauration de jours fériés juif et musulman à la place de deux lendemains de fêtes chrétiennes à savoir Pâques et Pentecôte. "Pour que toutes les confessions soient traitées à égalité, il convient d'intégrer désormais au moins deux nouvelles dates importantes, Kippour et l'Aïd el-Kébir, dans le compte des jours fériés, en supprimant les deux lundis qui ne correspondent à aucune solennité particulière", écrivent les rapporteurs. Cette proposition a été plusieurs fois proposée mais est rejetée par la Conférence des évêques de France et n’est pas forcément réclamée par les organisations musulmanes ou juives. Exception faite de l'UOIF (proche des Frères musulmans).