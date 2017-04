Un musée-mémorial des attentats de Nice en préparation ?

Le Parisien indique que l'association souhaite créer une scénographie originale, permettant d'intéresser le visiteur mais également de le faire réfléchir. Anne Murris, trésorière et mère d'une jeune femme tuée par le camion du terroriste souhaite que la seconde partie du site soit consacrée à la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Elle évoque "un parcours participatif civique et citoyen où l'on s'interrogerait sur ses droits, ses devoirs..."





"On pourrait lui donner une aura internationale en créant un centre d'études et de recherches sur le terrorisme, le statut de victimes, explique-t-elle. Ça n'existe nulle part, et ça aurait du sens de le faire à Nice." Reste à déterminer un lieu d'implantation et une date, l'association souhaitant aller très vite. "On nous a promis des échanges avec les services de la ville pour établir un cahier des charges", conclut Anne Murris.