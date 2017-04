"The Voice dans les lycées"... ou presque

TALENTS - Ultime répétition au sein de l’hémicycle du conseil de l’Europe pour le premier concert des plus belles voix lycéennes. 120 au départ, ils ne sont plus que 20. Adele, Edith Piaf ou encore Stromae, les voix de ces jeunes gens captivent l’auditoire. Et le groupe, soudé, dispose même de sa propre chanson, écrite après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan.