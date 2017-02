Titanesque rénovation pour le porte-avions Charles-de-Gaulle

CHANTIER - A Toulon, l’entrée au bassin s’est fait sans incidents mais avec précaution. Et pour cause : les 42.000 tonnes et 261 mètres d’acier du Charles-de-Gaulle imposent la prudence. Après la manœuvre, la cale est fermée à ses deux extrémités. Désormais, plus de 2.000 techniciens vont s’activer pour venir à bout d’un chantier colossal de rénovation représentant 4 millions d’heures de travail.