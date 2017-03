Titre électronique sécurisé : faut-il s’en inquiéter ?

QUESTIONS - Pour refaire sa carte d’identité, toutes les informations sont désormais scannées et transmises à un ordinateur : c’est le titre électronique sécurisé, un méga-fichier qui permet des gains de temps considérables, mais qui pose des questions. Certaines voix s’élèvent pour dénoncer une atteinte à la vie privée. Qui peut avoir accès à ce document sensible et comment le protéger contre les pirates informatiques ?