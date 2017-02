Titulaire du Capes mais interdite d’enseigner : le combat d’une prof sourde de Haute-Garonne

Son rêve est en suspens depuis septembre. Devenue sourde après une méningite à l’âge de cinq ans, Janick Leclair, 38 ans, a assouvi en juillet 2015 une envie de longue date en obtenant son Capes de lettres modernes.





"Enfant, je vivais dans un univers de livres pour me libérer de cet ennui que l'on peut ressentir quand on est enfermé dans ce monde de sourd (..) Très vite, mon souhait a été de transmettre cette passion aux autres, et aux élèves, à travers l'enseignement", a-t-elle confié à France Bleu, qui relaie son histoire ce lundi.