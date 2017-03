Tombes juives endommagées à Pantin : quand un accident tourne au "délire digital"

Selon les autorités, c’est en effet un camion de la mairie de Paris qui, voulant éviter la collision avec une voiture, aurait terminé sa course parmi les stèles, occasionnant d’impressionnants dégâts, le lundi 20 mars. C’est en tout cas ce qu’explique la mairie de Paris dans un communiqué en date du dimanche 26. C'est aussi ce que nous dit Pénélope Komitès, adjointe à la maire de Paris chargée des espaces verts et des affaires funéraires, contactée par LCI ce lundi, quelques instants après une visite au cimetière endommagé avec le Grand Rabbin de Paris :





“Il s’agit d’un accident, survenu lundi vers 15 heures, entre un véhicule de deux personnes qui se rendaient à un enterrement et un camion-benne de la ville de Paris qui travaillait", précise-t-elle. D’après ce qu’il a expliqué à la police, le couple a refusé la priorité et le camion, qui était en excès de vitesse, a fini par abîmer treize sépultures. Les familles ont été contactées, et j’attends à présent que les experts en assurances soient passés avant d’engager les travaux le plus vite possible.” Pénélope Komitès précise encore qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux corps.