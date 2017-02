La première poupée transgenre s'inspire de la jeune militante Jazz Jennings

Elle a les traits d’une simple jeune fille. Pourtant, la nouvelle poupée de la firme Tonner révolutionne le monde du jouet. Dévoilée ce samedi à New York, elle peut se targuer d’être la première poupée transgenre. La figurine, brune et délicate, a directement été inspirée de Jazz Jennings, une adolescente transexuelle de seize ans. Militante LGBT, elle est devenue célèbre grâce à sa chaîne YouTube. "Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré jouer avec des poupées", déclarait-elle dans une interview au New York Times. "C'était une excellente façon de montrer à mes parents que j'étais une fille, parce que je pouvais juste m'exprimer comme je suis. Donc, cela me ressemble vraiment, parce que c'était quelque chose de très important dans mon destin."