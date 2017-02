Atteinte d'un cancer, une cliente obligée d'enlever son bonnet pour pouvoir entrer aux Galeries Lafayette

Mais cela n'a visiblement pas suffi pour cet agent décidément très zélé, qui lui a demandé de rester tête nue pour pouvoir faire ses achats. "Maman, tu voulais juste faire plaisir, en t'achetant une broche pour mettre à ton bonnet pour avoir l'air plus joyeuse, mais au lieu de ça tu es partie de cette enseigne effondrée, humiliée, poursuit la jeune femme sur Facebook. Le petit chien de garde de la galerie Lafayette n'a pas souhaité que tu rentres car tu avais un couvre-chef. Tu as montré ta bonne foi en le retirant. Il a bien vu que tu n'avais plus de cheveux. Tu l'as remis et là, tu n'as pas pu rentrer [...]. Tu t'es effondrée. J'ai honte, honte pour eux !" Et ce n'est pas la seule, car le post a été partagé plus de 18.000 fois sur la plateforme.