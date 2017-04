Tours : 1800 candidats appelés à repasser une épreuve du concours d’entrée de l’école d’infirmiers à cause d'une erreur de sujet

Le 11 mars dernier, les copies des 1800 candidats à l’épreuve des tests psychotechniques du concours d'entrée à l'école d'infirmiers de Tours contenaient des sujets qui ne leur étaient pas destinés. Problème, les organisateurs se sont rendus compte de l'erreur trop tard, ce qui a poussé la direction du centre hospitalier de Tours à annuler cette épreuve et la reporter à ce samedi.





"Si on avait laissé perdurer cette erreur et s'il y avait eu un recours, tout le concours aurait pu être annulé. Les conséquences auraient été plus dommageables", se défend la directrice adjointe du CHRU, Amélie Roux, en charge des écoles à France Bleu Touraine.