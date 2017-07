Traitement des déchets, recyclage, propreté : pourquoi Paris peine (pour l'instant) à devenir une ville verte

Les rares oiseaux et papillons présents n’ont pas l’air perturbés. Au commencement d’un enchevêtrement de cours typiques du Xe arrondissement de Paris, jonchées de pots de fleurs et de pavés à l’ancienne où trônent six immeubles époque 1900 et de vieux ateliers d’artiste en rez-de-chaussée, le local poubelle de la résidence sent aussi fort qu’il est étroit. La puanteur et la saleté dominent. Ensemble, mélangées, les effluves des déchets alimentaires pourris polluent la quiétude du lieu qui aurait tout pour être agréable. La chaleur du soleil au zénith n’arrange rien à la chape olfactive. Chacun passe rapidement son chemin.





Pour la plupart, les habitants, près de 300 au total, en ont marre. Marre des odeurs, marre d’un tri sélectif plus qu’approximatif, marre de ne disposer que de quatre bacs – deux pour le tout-venant, un pour le recyclable et un, petit, de ceux que l’on donne en principe à une famille, pour le verre. Des ennuis que partagent de nombreux citadins. "On râle depuis des mois, des années, mais rien ne change", nous confie Clara, l’une des résidentes, dont les cheveux bruns frisés cachent partiellement le regard, dans lequel peut se lire son exaspération. "Tout le monde se renvoie la balle. Dans ces conditions, difficile d’espérer garder l’endroit propre. Et pour ce qui est du recyclage, c’est juste impossible de respecter les règles, même avec la meilleure volonté du monde." La jeune femme n’est pas la seule à subir ces multiples écueils.