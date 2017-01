Traumatisés, manipulés, violents : qui sont les enfants français de Daech ?

Un lavage de cerveau efficace puisqu’à seulement dix ans, certains enfants deviennent de vrais combattants. "On est des moujahid, on est en Syrie, c’est la guerre ici", explique un jeune garçon habitant à Raqqa dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il a quitté la France en 2013 avec son père et ses huit frères et sœurs dont quatre seraient morts aux combats.





Comme lui, 400 enfants français seraient actuellement présents en Syrie et en Irak selon les services de renseignements. D'autres, nombreux également, seraient déja de retour en France, avec ou sans leurs parents.