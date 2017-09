Travail le dimanche : "Historiquement, les élites ont toujours eu peur de laisser trop de temps libre" au peuple

L'oisiveté est la mère de tous les vices. "Le fait de suspecter les classes populaires, de vouloir les discipliner par le travail, de réduire leur temps libre pour leur propre bien est très ancré dans l’histoire française :", indique Jean-Yves Boulin. "Le pouvoir et les élites ont toujours vu un danger potentiel dans ce jour de congé et cherché, au maximum, à l’encadrer." "Pendant longtemps, le repos dominical était encadré par les pouvoirs religieux et séculiers", détaille Laurent Lesnard. D'abord, il y a eu en effet la religion, qui rythmait la semaine et marquait le temps du dimanche : les individus ne devaient pas travailler, mais c’était pour se rendre aux offices dominicaux, obligatoires. Et si peu à peu la société s’est déchristianisée, si petit à petit au XIXe a surgi l’idée d’un jour de congé hebdomadaire, ce n'a pas été sans réticence.