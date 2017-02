Triche organisée ou vraie aide aux devoirs ? Le site Bonnenote.fr crée la polémique

C’est sans doute, avec les contrôles en classe, le moment le plus détesté par les élèves pendant leur scolarité : les devoirs. Et voici, désormais la solution. Enfin, peut-être. Il y a quelques jours, a été lancé en France le site Bonnenote.fr, qui propose aux élèves de faire les devoirs à leur place… en payant. La plateforme indique "faire appel à des rédacteurs spécialisés par matière et niveau académique afin de les aider à réaliser des devoirs de qualité". Collégiens, lycéens et étudiants "du monde entier" peuvent ainsi commander en ligne des devoirs "sur-mesure", dans une centaine de matières.





Concrètement sur le site, le client indique le type de devoirs à effectuer, le nombre de pages voulues, le délai. Puis, passage en caisse : le prix de base pour une page est de 7, 20 euros mais les tarifs varient en fonction du niveau demandé et du temps imparti pour livrer la copie. La dissertation de philo de trois pages à rendre en 12 heures coûte ainsi 66 euros 24 centimes. Les rédacteurs recrutés sont "méticuleusement sélectionnés", des professeurs, doctorants, diplômés, étudiants en fin d'études, qui "ont tous pour intérêt commun d'aider et de partager leurs connaissances".