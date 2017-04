Trisomie 21 : à Nantes, un restaurant qui fait la différence

EGALITÉ - Et si finalement la plus grande différence était la bonne humeur et le tutoiement spontané ? Pour une fois, ce n'est pas à ces personnes, atteintes de trisomie 21, de devoir se contraindre à notre environnement mais à nous de nous adapter à leurs capacités. Dans ce restaurant nantais, qui embauche uniquement des personnes souffrant de ce mal, tout a été fait pour qu'Antoine et les autres puissent travailler au mieux; Et tout le monde est ravi.