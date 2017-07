Trois voitures s'encastrent dans le mur de leur maison : leur assurance habitation résiliée !

Trop c’est trop donc pour l’assurance qui évalue les dégâts à chaque fois à plus de 20.000 euros. Dès lors, bien que la famille Morand ne soit pas responsable, l’assurance a décidé de résilier de son propre fait le contrat.





"On ne comprend pas. On est accusés d’avoir une maison qui est au bord de la route, on n’est pas responsables", déplore Geneviève Morand, la fille de l’ancienne propriétaire de la maison.