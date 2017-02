Trop "proche de la direction", "inhumain", "jamais vu"... Les salariés français disent leur désamour pour leur DRH

Ce manque de rapprochement des salariés et de la fonction RH se retrouve dans la mauvaise connaissance du métier et des différentes missions inhérentes à la fonction. Pour la plupart des Français (20% des femmes et 22% des hommes), la première fonction des DRH concerne le recrutement, la formation et la gestion des carrières et par voie de conséquence les licenciements et procédures disciplinaires (15% pour les femmes et 20% pour les hommes). En revanche, bon nombre de salariés décrivent à tort des fonctions qui ne sont pas du tout liées au métier de DRH comme la comptabilité, la communication, la logistique, le commercial ou même le service client.