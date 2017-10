Troubles du comportement : les enfants de la colère

Ce sont des enfants qui ne sont ni autistes, ni déficients mentaux, mais qui souffrent de graves troubles du comportement. A la moindre contrariété, ils peuvent devenir violents, verbalement et physiquement. On appelle cela "le handicap psychique. En France, 430 établissements spécialisés accueillent ces enfants plus que turbulents, les ITEP (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique.