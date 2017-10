Tupperware ferme sa seule usine française et supprime 235 postes

Coup dur pour les 235 salariés du site de production Tupperware de Joué-lès-Tours, dans l'Indre-et-Loire. La direction générale du fabricant ampéricain de boîtes alimentaires en plastique a présenté ce jeudi aux représentants du personnel "un projet de fermeture" entraînant la suppression de 235 emplois. La fermeture du site devrait être effective en mars 2018, selon un communiqué de la direction reçu par l'AFP.





Pour se justifier, la direction évoque "une surcapacité industrielle notable de son réseau de fabrication européen liée à une amélioration de sa productivité" et "un ralentissement de ses activités commerciales en Europe centrale et occidentale et notamment en France". Le groupe a fêté l'an dernier ses 55 ans d'existence.