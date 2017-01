Tweets homophobes contre l'élu parisien Ian Brossat : le visage du cyberharcèlement devant la justice

La coprévenue, qui n'était donc pas présente et pas non plus représentée par un avocat, n'a pas du tout le même profil. Pourtant, son homophobie est la même. "L'une est habitante du 18e arrondissement de Paris et se trouve actuellement en prison ; l'autre est né dans le 16e arrondissement, a détaillé Ian Brossat devant la presse à la sortie du procès. Ce sont deux horizons qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et en même temps les propos tenus sont finalement assez proches. Des propos d'une homophobie crue, violente et agressive".





Au moment de son audition, la prévenue était incarcérée à la prison de Fleury-Mérogis. Elle a en effet déjà été condamnée à trois reprises dans d'autres affaires pour des "appels téléphoniques, messages malveillants et menaces de mort". Face aux policiers, elle avait expliqué vouloir "faire réagir" Ian Brossat. A ses yeux, il se comportait de "manière très arrogante". Et d'arguer qu'elle n'avait pas mesuré la portée de ses propos derrière son écran. C'est justement là tout le propos de ce procès.