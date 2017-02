Tweets homophobes contre l'élu parisien Ian Brossat : les auteurs condamnés à de la prison avec sursis

Le verdict est tombé. Les deux trolls homophobes qui avaient insulté l'élu parisien Ian Brossat sur Twitter ont été condamnés ce mercredi à de la prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. L'homme, seul présent lors du procès, a écopé de deux mois de prison avec sursis tandis que la femme s'est vu condamner à quatre mois de prison, également avec sursis. Comme l'avait réclamé l'avocat de l'élu communiste lors de sa plaidoirie, les deux condamnés devront également lui verser un euro symbolique.





Lors de son procès le 11 janvier dernier, cet homme au crâne dégarni, vêtu d'un costume-cravate noir et d'une chemise blanche, s'était retrouvé confronté à celui qu'il a insulté. "Mal réveillé" le matin de ses tweets (dont on ne connait pas la date exacte), il voulait, dit-il, s'en prendre à la politique sociale de la ville au moment de l'inauguration de plusieurs HLM dans le très chic 16e arrondissement de Paris, dont il est originaire. "Aucun rapport", lui avait alors rétorqué la présidente. La voix tremblante, il finira par plaider "l'immaturité et la bêtise".