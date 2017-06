Uber se lance dans la livraison de Mc Donald's à domicile (mais à Lyon et Paris, seulement)

Vous connaissez probablement tous cette sensation de l'envie d'un menu McDo, le dimanche à 16h de lendemain de soirée. Mais parfois, la flemme de s'habiller et de sortir est plus forte et on se voit obligé de commander une pizza à la place de son menu Best-Of favori... Ce "cauchemar" vient de prendre fin. UberEats vient d'annoncer que la commande de repas McDonald's était désormais disponible via son application, mais le hic, car il y a toujours un hic, c'est que seuls les habitants en région parisienne, et à Lyon pourront en profiter.