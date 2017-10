Pesticides, nitrates.... la qualité de l'eau française se dégrade encore et toujours

Le constat est le même en ce qui concerne les nitrates. Leur présence dans les eaux continentales provient à 66% de l’agriculture, suite à l’épandage des doses massives d’engrais azotés et de lisier (effluents d’élevage). Sur 15 % du territoire, leurs taux dépassent 25 mg/l, c’est-à-dire le niveau au-delà duquel il devient difficile de rendre l’eau potable. Les zones les plus atteintes étant les plaines alluviales qui récoltent les eaux des grands bassins versants et sont des lieux privilégiés d’agriculture intensive. Très solubles dans l’eau, les nitrates constituent aujourd’hui la cause majeure de pollution des grands réservoirs d’eau souterraine : son taux dépasse la réglementation européenne dans 43 % du territoire, tout en présentant une qualité chimique et bactériologique satisfaisante pour l’alimentation.





Initié en 2008 le plan Ecophyto avait pour objectif de réduire de 50% le recours aux produits phytopharmaceutiques en France d’ici 2018 dans un premier temps, puis d’ici à 2025 dans la deuxième version. Or, comme l’explique UFC-Que Choisir, en moyenne triennale, l’utilisation des pesticides a encore progressé de 18 % en cinq ans. Par conséquent, les traitements pour produire de l’eau potable coûtent de plus en plus cher, insiste l’association de consommateur.