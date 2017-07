COMMÉMORATION - Un an après l’attentat qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés, c’est l’hommage de toute une ville qui se prépare à Nice. 600 victimes ou proches de victimes vont assister aux commémorations. Mais ces commémorations ont aussi des conséquences psychologiques sur les victimes, notamment celle de les replonger dans l’horreur.