Un après son vibrant appel pour retrouver sa mère biologique, Julien, né sous X, donne des nouvelles

En un an, Julien n’a eu qu’une seule piste qui méritait d’être "approfondie". Et qui s’est vite révélée elle aussi fermée. "En la creusant, j’ai appris que la personne que je recherchais était décédée à Toulouse, en 2011", écrit Julien. Ironie du sort, il s’est installé à Toulouse cette même année. Ce qui le fait cogiter. "C’est jusqu’à aujourd’hui la seule ville où j’ai réussi à me stabiliser. Je m’y sens apaisé." Il a envie d’y croire, donc. Que cette personne était sa mère. Et en même temps, absolument pas. "Je refuse pour l’instant de m’avouer que cette piste pourrait être la bonne. Et puis il y a quelques éléments qui ne collent pas", dit-il. "Je sens au fond de moi que tu es là quelque part, et en vie. Alors je continuerai cette quête vers toi. Mais aussi certainement vers moi."





Parce que s’il s’est lancé aussi éperdument dans cette quête, c’est parce qu’il sent qu’il lui manque quelque chose, pour se construire et avancer : savoir d’où il vient. "Mes parents m’ont aimé comme on aime leur enfant. Il m’arrive même parfois d’oublier que le sang ne me lie pas à eux", précise-t-il. "28 ans avec eux, tu parles ! J’ai tout d’eux ! Parfois je me surprends même à nous trouver des ressemblances physiques !" Mais dès qu’il se trouve "seul avec [lui]-même", c’est l’enfer. "Je me retrouve absolument esseulé au volant d’un cœur qui n’en fait qu’à sa tête. Tout est difficile et compliqué." Parce que chaque jour, tout le ramène à ce trou noir, des mots, des remarques : "L'autre jour, j’avais rendez-vous chez un dermatologue. Première question : est-ce que votre père ou votre mère ont déjà eu des problèmes de peau ?' Chez le coiffeur : 'C'est votre père qui se dégarnit sur le devant comme ça ?' Les autres trouveront ca peut être ridicule, mais c’est mon quotidien."





Impossible d’oublier, le boomerang revient toujours. Il l’écrit : "C’est un peu comme si tu m’avais livré sur Terre mais sans le mode d’emploi. Je n’ose même pas m’imaginer une rencontre. Simplement une photo, un visage, une lettre, un appel un jour, 'peut-être...'" La longue lettre de Julien Chaumet commence à voyager. Elle a pour l’instant été partagée près de 1000 fois. Une nouvelle quête commence.