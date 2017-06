Un chasseur d'images nous fait découvrir les fonds marins

SOUS L'OCÉAN - Le plaisir de l'eau et son univers, une passion dévorante. Frédéric Di Meglio, photographe, reporter, sillonne les océans depuis plus de 40 ans afin de l'assouvir. Dans sa quête de l'image et sa passion des profondeurs, il a navigué tout autour du monde, jamais sans son appareil photo. Pour le plongeur, la mer fait figure de source d'inspiration infinie.