Un délégué Sud-Rail se suicide à la gare Saint-Lazare

Selon la direction, qui a confirmé qu'un conseil de discipline avait bien eu lieu en octobre 2016, le délégué de Sud Rail avait "a priori des relations tendues avec ses dirigeants".





Sud-Rail affirme que la "mutation disciplinaire" lui a été signifiée "sans aucun respect des règles", car avec son statut de travailleur handicapé, "il aurait dû passer par le CHSCT". "De plus la direction n'ignorait pas que son médecin préconisait depuis plusieurs années pour sa santé qu'il reste dans un environnement de travail et interdisait tout déplacement". "La direction de la SNCF doit prendre conscience que ses pressions managériales, les restructurations perpétuelles et la répression syndicale qu'elle mène depuis plusieurs dizaines de mois poussent à bout des agents", dénonce-t-il.





Un CHSCT extraordinaire est convoqué lundi à Saint-Lazare.