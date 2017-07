Un Français handicapé découvre son fauteuil détruit après un vol sur United Airlines, la compagnie se dit "profondément touchée"

Roue arrachée ou désaxée, manette de conduite tordue, vérins endommagés ou encore boîtier d’assistance arraché : le fauteuil est inutilisable lorsqu’il est récupéré par le groupe. La compagnie américaine propose un fauteuil de rechange "pas du tout adapté", explique Lucie. " Nous n’avions pas le choix d’accepter cette proposition après un ultimatum posé par la compagnie. Si nous refusions, nous devions signer une décharge stipulant que nous refusions l’aide de United Airlines et donc la prise en charge", souligne-t-elle auprès du quotidien rhodanien. Valentin n’a plus du tout son autonomie habituelle avec ce fauteuil.





Ce périple devait permettre de "mettre en avant la possibilité de voyager même pour les personnes en situation de handicap". Il s’est transformé en calvaire à cause de la compagnie américaine. La forme du fauteuil n’étant plus du tout ergonomique ni adaptée à sa morphologie, le jeune homme se plaint de douleurs multiples. De plus, l’autonomie de la batterie laisse à désirer et le fauteuil tombe en panne en plein New York, obligeant les amis à pousser l'engin roulant de 200 kg. Mais les neuf amis ne perdent pas espoir et poursuivent leur visite des Etats-Unis sur leur page Facebook. "Malgré le fauteuil détruit et laissé à l'aéroport. Nous continuons notre chemin avec le fauteuil de prêt (même si Val ne peut pas le conduire et profiter à fond du voyage). On reste positif !", écrivent-ils sur leur page.