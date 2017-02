Un Français sur dix a un parent issu de l'immigration

L’immigration en héritage. Un peu plus d’un Français sur dix (11%) né sur le territoire national a au moins l’un de ses deux parents issu de l’immigration, soit 7,3 millions de personnes. La moitié des descendants d’immigrés n’a en effet qu’un seul parent immigré. C’est le résultat de l’enquête "Être né en France d’un parent immigré" publiée ce mercredi par l’Insee et menée à partir des données de 2015. Comme attendu, l’origine des descendants d’immigrés est le reflet des flux d’immigration qu’a connus la France depuis plus d’un siècle.





Ainsi, la majorité des enfants d’immigrés (45%) sont d’origine européenne, principalement espagnole, italienne et portugaise. Suivent ensuite les enfants ayant des origines maghrébines (31%) et ceux dont au moins l’un des parents est originaire d'Afrique subsaharienne (11%). Enfin, 9% des enfants nés en France ont au moins un parent d'origine asiatique.