Un Français sur trois ne mange plus à table : ce que ce changement dit de notre art de vivre

Si, donc, de plus en plus de Français commencent à se tourner vers le canapé ou la table basse, qu'on se rassure : tout cet art de vivre à la française n’est pas (encore) en train de disparaître. D'abord, parce que ces pratiques ne sont pas pour autant synonymes de "plateau-télé", mais sont aussi des façons de passer outre un certain protocole, celui de la table bien dressée et du couvert aligné, et des contraintes qui y sont liées ; mais ne signifie pas pour autant que les Français abandonnent ce moment de pause, qui reste sacré : pour manger, les Français restent sédentaires. En effet, pas question de manger en marchant, par exemple.





Enfin, rappelle l'étude, 42% des sondés - tout de même - continuent de manger dans leur salle à manger, et 26% dans la cuisine. L’heure des repas reste aussi un fondamental : plus d’un sur deux déjeune entre 12h30 et 13h30 (51%) et dîne entre 19h30 et 20h30 (52%). Ceux qui font entorse à ce rythme sont, là encore, les jeunes, beaux retardataires : ils sont 7% à déjeuner après 13h30 et 16% à dîner après 20h30. Ce sont aussi eux, qui s’adonnent de plus en plus au repas en ligne : ils sont 54% chez les 18-24 ans, contre 12% chez les 55 ans et plus.





Etude réalisée du 13 au 16 janvier pour Allo Resto auprès d'un échantillon de 1002 personnes.