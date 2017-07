Un hommage à la hauteur des blessures de "Nissa la bella"

COMMÉMORATIONS - Il n’y aura pas de feu d’artifice ce 14 juillet à Nice, par respect pour les victimes de l’attentat sur la Promenade des Anglais. Mais "Nissa la bella" méritait un honneur national à la hauteur de ses blessures, devant un parterre d’officiels et d’anonymes. 42 personnes ont été décorées par Emmanuel Macron et Christian Estrosi et 86 noms ont été égrainés. 86 vies fauchées il y a tout juste un an.